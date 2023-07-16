Полиция Ирана будет следить за соблюдением норм ношения хиджаба

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В Иране полиция пустила по улицам пешие и автомобильные патрули, цель которых — следить, чтобы женщины правильно носили хиджаб. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Полиция будет патрулировать улицы и выносить предупреждения тем, кто нарушает нормы, пишет агентство. Граждан, которые откажутся подчиниться приказу полиции, будут судить.

Подобные меры должны «способствовать социальной сплоченности» и обеспечивать безопасность общества, сказал собеседник агентства.

Согласно закону, принятому после революции 1979 года, женщины в Иране обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть фигуру. Нарушительницам грозит штраф или арест. Раньше за тем, как женщины носят хиджабы, следила полиция нравов. В декабре 2022 года ее упразднили после массовых протестов. Поводом для массовых демонстраций стала гибель 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Силовики увели ее в полицейский участок для «перевоспитания». Там у нее, по версии властей, случился инсульт, однако свидетели сообщали, что перед тем, как доставить Амини в отделение, ее избили в полицейской машине. Девушка умерла вскоре после госпитализации.

В Иране нередки случаи нападения на женщин, которые не носят хиджаб, в общественных местах. Так, CNN писал, что в начале апреля в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина облил йогуртом двух женщин в магазине за то, что они ходили с непокрытой головой. Женщин без хиджабов в Иране можно часто увидеть в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах по всей стране, отмечало Reuters.

В апреле на улицах и в общественных местах в Иране начали устанавливать «умные» видеокамеры, чтобы выявлять женщин без хиджабов, а также гражданок, которые носят их небрежно. Обязанность устанавливать личности нарушительниц возложили на полицию. Таким женщинам ведомство присылает уведомление «с предупреждением о последствиях», уточнял Reuters.