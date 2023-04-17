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В Иране за сутки закрыли более 150 заведений из-за нарушений с хиджабами

Полиция Ирана закрыла 137 магазинов и 18 ресторанов за нарушение требований о хиджабе

За прошедшие сутки полиция Ирана опечатала 137 магазинов и 18 ресторанов за несоблюдение женщинами обязательств по ношению хиджаба, сообщает телеканал Al Arabiya.

О закрытии заведений было объявлено на следующий день после того, как полиция заявила, что реализовала план борьбы с женщинами, которые нарушали закон, с использованием камер наблюдения и технологии распознавания лиц.

Неделей ранее начальник полиции Ахмад-Реза Радан предупреждал, что те, кто снимут хиджаб, будут идентифицированы с помощью «умного оборудования». Кроме того, владельцам автомобилей обещали прислать текстовое сообщение, если пассажирка нарушит дресс-код.

«За последние 24 часа полицией было зафиксировано несколько сотен случаев несоблюдения требований, а владельцы автомобилей были проинформированы текстовыми сообщениями», — сказал официальный представитель полиции Саид Монтазерольмахди.

Согласно закону, принятому после революции 1979 года, женщины в Иране обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть фигуру. Нарушительницам грозит штраф или арест.

Ранее основное внимание тому, как женщины носят хиджабы, уделяла полиция нравов. В декабре ее упразднили после массовых протестов, вызванных гибелью 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Девушка была задержана из-за неправильно надетого хиджаба, ее увели в полицейский участок для «перевоспитания». Там у нее, по версии властей, случился инсульт, однако свидетели сообщали, что перед тем, как доставить Амини в отделение, ее избили в полицейской машине. Девушку госпитализировали, однако позднее она умерла.

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Теги
Иран закрытие магазинов хиджаб
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