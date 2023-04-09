Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Минобороны сформировало части противовоздушной обороны в новых регионах Политика, 03:47
В США выявили случаи рождения детей с патологиями мозга из-за COVID Общество, 03:15
В Иране решили выявлять женщин без хиджабов при помощи камер Политика, 03:13
NYT узнала об идее Киева из-за катастрофического положения в Бахмуте Политика, 02:04
Захарова обвинила Запад в попытках сделать из Треповой жертву Политика, 01:57
Сотни людей забаррикадировались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме Политика, 01:37
Глава УПЦ Онуфрий подтвердил, что имел российское гражданство Политика, 00:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленский анонсировал передачу Украине 200 польских Rosomak Политика, 00:56
В УПЦ заявили о гибели сторонника ПЦУ при попытке захвата храма Политика, 00:32
«Матч бестолочей». Что говорят об итогах дерби «Спартак» — «Динамо» Спорт, 00:00
Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении Политика, 08 апр, 23:50
Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Политика, 08 апр, 23:40
Армия Израиля зафиксировала запуск трех ракет со стороны Сирии Политика, 08 апр, 23:31
Ковальчук заявил о неспособности США определить сплав двигателей РД-180 Политика, 08 апр, 23:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

В Иране решили выявлять женщин без хиджабов при помощи камер

В Иране начали устанавливать камеры для выявления женщин, которые не носят хиджабы
Установка камер призвана предотвратить «напряженность и конфликт между гражданами», заявили в МВД Ирана. Женщинам, которые не покрывают волосы или неправильно носят хиджабы, пришлют уведомления «с предупреждением о последствиях»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Ирана начали устанавливать в общественных местах и на улицах «умные видеокамеры», чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление МВД страны.

Мера призвана предотвратить «напряженность и конфликт между гражданами» и «сопротивление закону о хиджабе». Как пишет Reuters, полиция будет устанавливать личности нарушительниц, после чего они получат уведомления «с предупреждением о последствиях».

В заявлении МВД говорится, что «в контексте сохранения ценностей и душевного спокойствия общества любое индивидуальное или коллективное поведение, противоречащее закону, недопустимо».

Ранее основное внимание тому, как женщины носят хиджабы, уделяла полиция нравов. В декабре ее упразднили после массовых протестов, вызванных гибелью 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Девушка была задержана из-за неправильно надетого хиджаба, ее увели в полицейский участок для «перевоспитания». Там у нее, по версии властей, случился инсульт, однако свидетели сообщали, что перед тем, как доставить Амини в отделение, ее избили в полицейской машине. Девушку госпитализировали, однако позднее она умерла.

Согласно закону, принятому после революции 1979 года, женщины в Иране обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть фигуру. Нарушительницам грозит штррф или арест. Помимо этого, пишет CNN, нередки случаи нападения на женщин в общественных местах: в начале апреля в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина облил йогуртом двух женщин в магазине за то, что они ходили без покрытых волос; позднее их арестовали. Несмотря на это, пишет Reuters, женщин без хиджабов по-прежнему часто можно увидеть в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах по всей стране.
 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран хиджаб камера женщины протесты
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Чем похожи «революции хиджабов» и «белых листов» в Иране и Китае
Политика
В Иране начались протесты после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба
Политика
Полиция Ирана назвала случайной смерть задержанной из-за хиджаба девушки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter