«Талибан» попросил российского посла упростить выдачу виз афганцам

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки, который является представителем правительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), попросил российского посла в Кабуле Дмитрия Жирнова упростить выдачу виз афганцам. Об этом сообщает TOLOnews в телеграм-канале.

Моттаки назвал встречу важной для «налаживания координации между странами региона» и попросил Жирнова облегчить выдачу виз афганским бизнесменам. Дискуссия проходила в «московском формате». Он был создан в 2017 году для урегулирования ситуации в Афганистане. В 2018-м за одним столом переговоров впервые встретились делегации талибов и республиканского лагеря в присутствии десяти стран — России, Индии, Казахстана, Ирана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и Туркмении.

В сентябре посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов «до особого уведомления» после того, как 5 сентября около здания консульского отдела посольства в Кабуле произошел взрыв. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. До этого «Талибан» гарантировал безопасность российскому посольству, а в МИД России говорили, что не собираются эвакуировать работников консульства.