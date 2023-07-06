В Кремле оценили намерение «Талибана» принять участие в саммите ШОС

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Решение об участии движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должно приниматься консенсусом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь решение принимается консенсусом. Поэтому это тема, которая должна быть рассмотрена в подготовке следующего саммита», — сказал Песков.

О своем желании участвовать в саммите правительство Афганистана сообщило накануне.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Помимо этих стран членами организации также являются Индия и Пакистан, они стали полноправными членами ШОС в 2017 году. 4 июля этого года участником ШОС стал Иран.

Афганистан обладает статусом наблюдателя в ШОС с 2012 года. В 2021 году, после вывода американских войск, власть в стране захватили талибы.