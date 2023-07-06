В Кремле оценили намерение «Талибана» принять участие в саммите ШОС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области Политика, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:39
Домодедово открыло новый сегмент международного терминала. Фоторепортаж Общество, 14:38 
Ошибки компаний, которые хотят взыскать ущерб с работников Pro, 14:38
Фонд Романа Абрамовича учредил фестиваль российского кино «Маяк» Life, 14:38
Масоны: чем они занимаются и что значит всевидящее око Социальная экономика, 14:36
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика Политика, 14:34
Вассерман опроверг госпитализацию словами «жив-здоров» Общество, 14:31
ГИБДД начала готовить проект о приравнивании электронных прав к бумажным Авто, 14:27
Американского теннисиста отстранили за антидопинговое нарушение Спорт, 14:26
На Урале задержали заведующую детсада, куда ходил погибший ребенок Общество, 14:23
ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон Пресс-релиз, 14:21
Лондон снял санкции с бывшего первого зампреда «Сбера» Хасиса Бизнес, 14:15

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Политика ,  
0 

В Кремле оценили намерение «Талибана» принять участие в саммите ШОС

Песков предложил рассмотреть участие талибов в саммите ШОС в подготовке следующей встречи
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Решение об участии движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должно приниматься консенсусом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь решение принимается консенсусом. Поэтому это тема, которая должна быть рассмотрена в подготовке следующего саммита», — сказал Песков.

О своем желании участвовать в саммите правительство Афганистана сообщило накануне.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Помимо этих стран членами организации также являются Индия и Пакистан, они стали полноправными членами ШОС в 2017 году. 4 июля этого года участником ШОС стал Иран.

Афганистан обладает статусом наблюдателя в ШОС с 2012 года. В 2021 году, после вывода американских войск, власть в стране захватили талибы.

Теги
Афганистан ШОС Талибан Кремль Дмитрий Песков

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Участники ШОС вспомнили про создание банка и фонда развития
Политика
Онлайн-саммит ШОС с участием Путина, Си Цзиньпина и Моди. Видео
Политика
МИД заявил о планах привлечь страны ШОС и БРИКС к проектам по Арктике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter