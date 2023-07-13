Бывшие сотрудники Twitter подали иск к компании на $500 млн

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Бывшие сотрудники Twitter обвинили компанию в отказе выплатить минимум $500 млн выходных пособий тем, кто покинул корпорацию, сообщает Reuters. Коллективный иск от лица экс-главы внутренней программы вознаграждения Кортни Макмиллиан поступил в федеральный суд Сан-Франциско.

В 2019 году компания разработала программу компенсаций, согласно которой в случае увольнения сотрудники должны получить компенсацию в размере базовой зарплаты за два месяца плюс доплату в размере недельного заработка за каждый полный год работы в компании, говорится в иске. Макмиллиан утверждает, что Twitter выплатил выходное пособие бывшим сотрудникам максимум за один месяц, а многие, в том числе и она, вовсе не получили выплаты. Истцы считают, что таким образом компания нарушила федеральный закон США о компенсациях.

В Twitter больше нет отдела по связям со СМИ. Компания отправила на просьбу о комментарии по поводу иска автоответ в виде эмодзи 💩.

Предприниматель Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. С тех пор в компании провели несколько волн сокращений, чтобы оптимизировать расходы на ведение бизнеса. В январе 2023 года телеканал CNBC сообщал со ссылкой на внутренние данные компании, что из компании с момента покупки компании Маском были уволены или уволились по собственному желанию из-за отмены практики удаленной работы 80% сотрудников.

Сам Маск называл массовые увольнения вынужденными. 5 ноября он писал в Twitter, что каждому бывшему сотруднику предложили трехмесячное выходное пособие, что на 50% больше того, что требуется по закону.