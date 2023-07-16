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В Южной Корее более 20 человек погибли из-за оползней и наводнений

В Южной Корее 22 человека погибли и 14 пропали без вести после оползней и наводнений

По меньшей мере 22 человека погибли и 14 пропали без вести в результате проливных дождей, оползней и наводнения, вызванного прорывом плотины, по состоянию на 15 июля. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на власти страны.

Ливни идут в Южной Корее с 9 июля. За это время экстренные службы эвакуировали почти 5 тыс. человек. Из-за дождей 15 июля вода переполнила дамбу в провинции Северный Чхунчхон. Большинство смертей были зарегистрированы в юго-восточной провинции Северный Кёнсан, где 16 человек погибли из-за оползней и обрушения жилых домов. В Южном Чхунчхоне от последствий разгула стихии умерли четыре человека.

Ранее около 6400 жителей центрального округа Гесан были эвакуированы, поскольку одноименная плотина начала разливаться. Многие низменные деревни возле нее оказались затоплены, а дороги и мосты, соединяющие поселения — перерезаны, в результате чего некоторые жители не могли самостоятельно покинуть свой дом. На вечер субботы 4763 человека из 2715 домов по всей стране искали временное убежище.

Также из-за сильного дождя, вызвавшего оползень, с рельсов сошел поезд. Машинист получил легкие травмы и был доставлен в больницу, о других пострадавших не сообщается. Корейская железнодорожная корпорация приостановила движение всех регулярных поездов и некоторых сверхскоростных составов, курсирующих через центральный внутренний регион страны. Также из-за ливней в 13 городах отключалось электричество, 139 дорог оказались затоплены.

По словам синоптиков, дожди продолжатся вплоть до среды, 19 июля. С 13 июля в провинции Южный Чхунчхон выпало 512 мм осадков, а в Северной Чолле — 469,5 мм. Президент Юн Сок Ёль отдал приказ правительству «отреагировать на стихийное бедствие, используя все доступные ресурсы». В настоящее время глава государства находится на Украине, совершив неофициальный визит после саммита НАТО в Литве.

В августе прошлого года в Южной Корее из-за выпадения сильных осадков погибли как минимум 14 человек, эвакуировали почти 7,2 тыс. жителей. Тогда Юн Сок Ёль попросил прощения у населения за причиненный ущерб, добавив, что государство несет «бесконечную ответственность» за защиту граждан.

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Южная Корея ливни оползень наводнение
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