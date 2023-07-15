Президент Кореи совершил незапланированный визит на Украину

Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press (Фото: Юн Сок Ёль и Ким Кён Хи)

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис главы государства.

Президента сопровождает его супруга Ким Кён Хи. Они прибыли на Украину из Польши. Ранее корейский лидер посетил саммит НАТО в Вильнюсе, а после совершил государственный визит в Польшу.

Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. В течение дня планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Южная Корея — один из лидеров мирового производства вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2017 по 2021 год Южная Корея была самой быстрорастущей среди 25 крупнейших мировых экспортеров оружия, заняв восьмое место с долей 2,8% на мировом рынке. В стране расположены такие оборонные производства, как Korea Aerospace Industries, Hanwha Defense и Hyundai Rotem.

Несмотря на это, страна пока не поставляет оружие самому Киеву, ограничиваясь поставками союзникам Украины. Сеул использует образовавшийся «пробел» для наращивания экспорта в западные страны. В частности, Сеул и Варшава подписали рекордный в истории двух стран контракт на поставку вооружений на сумму 19 трлн вон (около $14,5 млрд). В партию войдут 1 тыс. танков К2 Black Panther, более 600 гаубиц К9 Thunder и три эскадрильи истребителей FA-50. Как отмечал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, решение о закупке корейской техники было принято на фоне истощения собственной, которая была передана Украине, и отсутствия времени на качественное перевооружение.