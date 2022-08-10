Президент Южной Кореи извинился за ущерб от ливней

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В Южной Корее в течение трех дней шли сильнейшие за 115 лет метеорологических наблюдений ливни, затопившие дороги, некоторые станции метро в Сеуле и постройки в прилегающих районах. В результате непогоды погибли девять человек, еще семь пропали без вести. Президент республики Юн Сок Ёль извинился за принесенный ливнями ущерб от имени правительства, передает агентство Yonhap.

Во время заседания правительства, посвященного реагированию на наводнение в Сеуле и прилегающих районах, он подчеркнул «бесконечную ответственность» государства за защиту своих граждан, заявив, что хотел бы, чтобы все государственные должностные лица помнили об этом долге. Южнокорейский президент отметил, что реагировать на подобные случаи на основе опыта прошлых лет уже не получится.

«Я считаю, что нам необходимо активно использовать наши передовые цифровые технологии для постоянного мониторинга уровня воды во всех водных путях страны, проведения моделирования и, таким образом, немедленного включения систем предупреждения», — сказал он.

Yonhap отмечает, что заявления президента звучат на следующий день после того, как он побывал в полуподвальной квартире в Сеуле, где из-за наводнения погибла семья из трех человек, в том числе женщина с отклонениями в развитии.

Агентство со ссылкой на данные правительства указывает, что в общей сложности во время ливней в Сеуле и окрестностях было затоплено 2676 домов и зданий. В столице республики ради безопасности около 570 человек переместили в убежища в местных школах и спортивных залах, еще 1253 человека были временно эвакуированы в остальной части страны.