Число погибших из-за ливней в Южной Корее увеличилось до 14

В Южной Корее из-за сильных ливней погибли 14 человек, пятеро пропали без вести

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее на этой неделе из-за выпадения сильных осадков погибли 14 человек, еще пятеро пропали без вести, из своих домов эвакуированы почти 7,2 тыс. человек. Об этом сообщил Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и мерам безопасности, передает агентство Yonhap.

Восемь человек погибли в Сеуле, четыре — в окружающей столицу провинции Кёнгидо, еще две жертвы, еще двое — в восточной провинции Канвондо.

В Сеуле с понедельника, 8 августа, по среду, 10 авгутса, выпало 525 миллиметров осадков, в соседнем Янпхёне — 526,2 миллиметра осадков за аналогичный период, следует из данных государственного метеорологического агентства.

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