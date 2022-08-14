Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Число погибших из-за ливней в Южной Корее увеличилось до 14 Общество, 05:03
Представитель Рушди сообщил о снятии с ИВЛ после нападения Общество, 04:51
Патриарх сообщил, что у людей «крышу сносит» из-за «популяризации греха» Общество, 04:02
Дипломат заявил о предложении властей Запорожья остановить АЭС Политика, 03:57
Во Франции усомнились в готовности к «конфликту высокой интенсивности» Политика, 03:25
Финская OLVI сообщила о планах продать «Лидское пиво» в течение года Бизнес, 03:21
Байден заявил о шоке в связи с нападением на Рушди Политика, 02:15
Семь человек пострадали во время стрельбы у Стены Плача Общество, 02:02
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кадыров заявил об отправке на Украину группы добровольцев из Чечни Политика, 01:56
МИД Эстонии объяснил выход из формата «16+1» позицией Китая по Украине Политика, 01:08
«Политика в деле». Эксперты об отсутствии Хабиба в топ-5 бойцов UFC Спорт, 01:01
Росприроднадзор пообещал решить проблему со смогом в Челябинске Общество, 00:33
NYT сообщила, что адвокат Трампа отрицал наличие секретных документов Политика, 00:18
МВД Украины предупредило о скором росте числа особо тяжких преступлений Политика, 00:07
Общество ,  
0 

Число погибших из-за ливней в Южной Корее увеличилось до 14

В Южной Корее из-за сильных ливней погибли 14 человек, пятеро пропали без вести
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее на этой неделе из-за выпадения сильных осадков погибли 14 человек, еще пятеро пропали без вести, из своих домов эвакуированы почти 7,2 тыс. человек. Об этом сообщил Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и мерам безопасности, передает агентство Yonhap.

Восемь человек погибли в Сеуле, четыре — в окружающей столицу провинции Кёнгидо, еще две жертвы, еще двое — в восточной провинции Канвондо.

В Сеуле с понедельника, 8 августа, по среду, 10 авгутса, выпало 525 миллиметров осадков, в соседнем Янпхёне — 526,2 миллиметра осадков за аналогичный период, следует из данных государственного метеорологического агентства.

Президент Южной Кореи извинился за ущерб от ливней
Общество
Фото:Ahn Young-joon / AP

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Южная Корея ливень
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter