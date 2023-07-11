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Как выглядит замеченный в Туапсе смерч. Видео
Появились кадры со смерчем в Туапсе
В Краснодарском крае, в Туапсе, заметили смерч. Его увидели в 10 км от берега. До 12 июля в регионе объявили штормовое предупреждение — «ожидаются ливни, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду, высока вероятность формирования смерчей», — сообщали местные власти.
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