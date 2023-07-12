В Краснодарском крае перекрыли участок трассы М-4 «Дон» из-за потоплений

В Краснодарском крае из-за подтоплений перекрыли несколько участков трассы А-147 Джубга — Сочи. Об этом сообщила администрация Туапсинского района.

«На участке 10+500 — 10+700 км подтопление проезжей части в связи с обильными осадками. Движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией», — говорится в сообщении.

Помимо этого на 39-м км сошел оползень. На еще одном участке трассы упало два дерева. Сейчас бригады занимаются устранением происшествий, передает ФКУ «Упрдор «Черноморье».

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Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель. В ночь на 12 июля за три часа выпало 144 мм осадков (месячная норма осадков в июле для Туапсе — 96 мм).

На этом фоне был введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района.

В районе поселка Новомихайловский, который расположен по трассе Е97 Джубга — Сочи, сошел сель. В поселке Лермонтово на той же трассе произошло подтопление магистрали. ГИБДД рекомендовала использовать дорогу Майкоп — Туапсе.

Ливни идут на побережье Черного моря несколько дней. Так, 8 июля они обрушились на Сочи: в некоторых районах подтопило жилые дома, потоки воды сносили автомобили. В городе закрыли пляжи.