Сербия приостановила экспорт вооружений для обеспечения нужд армии

Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности страны. Об этом сообщает AP со ссылкой на министра обороны Милоша Вучевича.

По его словам, это необходимо на фоне повышения напряженности на Балканах. «Это не означает, что Сербия собирается воевать или призывает к войне, но мы рассматриваем все риски и вызовы безопасности», — отметил министр. По истечение 30 дней решение о приостановке экспорта пересмотрят.

Власти Сербии ввели временный мораторий на экспорт вооружения через несколько дней после того, как США ввели санкции в отношении начальника сербской разведки Александра Вулина. В Вашингтоне считают, что он причастен к незаконным сделкам с оружием. Кроме того, США обвинили Вулина в том, что он помогал России проводить политику по дестабилизации ситуации на Западных Балканах. Сербия пообещала расследовать претензии США.

Он стал первым высокопоставленным сербским чиновником, который попал под санкции США с тех пор, как Александр Вучич занял пост президента Сербии в 2017 году.



Вулин выступает против антироссийских санкций. В прошлом году он обвинил США в шантаже Белграда. Сначала, по мнению Вулина, Запад будет требовать от Сербии введения санкций, затем он потребует «просто вооружить» Украину, а после — «просто дать пехоту для конфликтов» с Россией, говорил чиновник.

Вучич не раз заявлял, что на Сербию оказывают давление из-за отказа вводить санкции против России. Президент в интервью Pink заявил, что Соединенные Штаты не стали бы вводить санкции в отношении Вулина, если бы Сербия согласилась наложить ограничения на Россию.

В начале июля Вучич заявил, что премьер Косова Альбин Курти планирует организовать нападение на сербов, как только Украина начнет проводить большие операции в рамках своего контрнаступления. После этого Вучич говорил, что сербское население Косово «подвергается самым жестоким пыткам и преследованиям за последние 15 лет». Он потребовал уважать права сербов в республике и обеспечивать их безопасность. Сербский президент также призвал международное сообщество «к более конкретному участию во всех этих вопросах».