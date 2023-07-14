Польского врача обвинили в попытке вывезти анализ Саакашвили в ботинке

Михаил Саакашвили (на экране) (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Один из польских врачей, занимающихся обследованием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, попытался вынести из частной тбилисской клиники «Вивамед» «образец», сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу Минюста страны, не уточняя, какой анализ взяли у президента.

«Во время визита со стороны одного польского врача имел место непонятный инцидент. В частности, врач завернул в бумагу взятый у осужденного Михаила Саакашвили образец и пытался его тайно вынести в ботинке», — говорится в заявлении службы.

Ведомство также опубликовало видео, на котором мужчина по просьбе нескольких человек снимает обувь и достает из кроссовка скомканную бумагу. «Следует отметить, что служба предоставила им право вынести образец, взятый в официальном порядке, поэтому такое действие со стороны врача вносит неясность в и так несовместимое с врачебной этикой и правовыми нормами поведение», — заявили в службе.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обратился к МИДу с просьбой потребовать у посольства Польши объяснений. Он отметил, что повторный визит медиков из Польши к Саакашвили находится под вопросом. «Мы еще не получали от них запроса на повторное посещение Саакашвили, но дать добро будет непросто, потому что они грубо воспользовались нашей доброжелательностью и нарушили все нормы», — сказал Брегадзе.

Саакашвили занимал должность президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После поражения на очередных выборах он покинул страну. В Грузии экс-президента обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, немотивированно-жестком разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов. В грузинской Генпрокуратуре заявили, что ему грозит до 11 лет лишения.

В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию, его задержали и отправили в СИЗО. В изоляторе он несколько раз объявлял голодовку. В начале декабря 2022 года медкомиссия с участием десяти грузинских и шести международных экспертов заключила, что у Саакашвили «более 20 диагнозов или симптомокомплексов, десять из которых являются ведущими и несовместимы с его тюремным заключением».

Саакашвили проходил лечение в тюремной больнице, а также в клинике «Вивамед». Защита и родственники экс-президента неоднократно настаивали на его освобождении по состоянию здоровья, но суд отказал.