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Путин поручил создать Фонд по сохранению облика Сергиева Посада

Путин назначил Чемезова председателем совета Фонда по сохранению облика Сергиева Посада
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика и развитию Сергиева Посада. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фонд создается для «сохранения, воссоздания исторического облика и развития города Сергиев Посад Московской области как национального духовного центра и объекта притяжения туристов», говорится в указе. Организация будет обеспечивать проведение работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также реставрации объектов культурного наследия Сергиева Посада.

Финансироваться фонд будет за счет федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также «иных законных источников». Председателем совета организации назначен глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В попечительский совет вошли патриарх Кирилл, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр культуры Ольга Любимова и др.

12 июля патриарх Кирилл и Любимова подписали договор о передаче в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде иконы «Троица» Андрея Рублева. До 18 июля образ будет выставляться в храме Христа Спасителя в Москве, затем его отвезут на плановую реставрацию и консервацию. После икону вернут в храм, где она пробудет в течение года. Оттуда «Троицу» перевезут в Троице-Сергиеву лавру, где она и будет храниться.

В мае патриарх говорил, что просил предоставить церкви икону Рублева, хранившуюся в Третьяковке, только на праздник Троицы, который отмечался 4 июня и две недели после него. Но президент Владимир Путин принял «историческое решение» о возвращении образа церкви. В Кремле объясняли, что оно было принято «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

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Экспертный совет Третьяковки возражал против перемещения «Троицы» из-за рисков, связанных с ее состоянием. Как объясняли РБК эксперты, ветхую икону «категорически нельзя трогать и перевозить», так как у нее идет отслоение левкаса (грунтовый слой в иконописи) от основы и наблюдается шелушение красочного слоя.

До революции 1917 года «Троица» находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В советские годы она находилась в реставрационных мастерских и недолгое время выставлялась в музее в Сергиевом Посаде. В 1929 году ее передали Третьяковской галерее.

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Теги
Владимир Путин Сергей Чемезов патриарх Кирилл Ольга Любимова Троица Сергиев Посад
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