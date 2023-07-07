Рогов назвал наиболее горячие точки на запорожском фронте

Украинские войска резко повысили активность наступления на запорожском фронте, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«На широком фронте (не менее чем в 30 км.) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами», — написал он.

Наиболее горячими точками Рогов назвал от Нестерянка-Копани до Новофедоровка-Вербовое. Украина вводит в бой новые резервы, указал чиновник. По его словам, российские войска встречают украинские силы «с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством».

В июне Рогов сообщал об усилении боев на ореховском направлении. Позднее он заявлял, что украинские войска активно наступают на этом направлении и уже подошли к первой линии обороны российских сил. В тот день украинские военные предприняли попытку штурма близ села Работино, но населенный пункт, по словам чиновника, остался под контролем России.

В ночь на 5 июля Рогов и руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявляли о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Представитель запорожской администрации со ссылкой на телеграм-канал «НгП раZVедка» сообщал, что украинские военные готовятся к «масштабному наступлению» в направлении Степовое — Жеребянки и Новоданиловка — Работино.