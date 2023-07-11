Группировка «Восток» заявила об уничтожении отрядов ВСУ в Запорожье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
В Краснодарском крае заметили смерч Общество, 10:34
Чемпион Украины по фехтованию погиб в зоне военной операции Спорт, 10:31
Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с конца июня Инвестиции, 10:22
В Госдуме предложили создать Отцовскую карту по аналогии с Пушкинской Общество, 10:20
Эксперты назвали мегаполисы — лидеры по росту цен на жилье за год Недвижимость, 10:17
Как нравиться людям. Советы святого покровителя всех коучей Дейла Карнеги Pro, 10:13
Группировка «Восток» заявила об уничтожении отрядов ВСУ в Запорожье Политика, 10:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Регулятор Дубая отозвал лицензию у первой официальной криптобиржи Крипто, 10:12
В Пермском крае при сплаве по реке пропала группа туристов с 11 детьми Общество, 10:09
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 10:01
Пропавшую в Челябинской области девочку нашли мертвой Общество, 09:59
Курс доллара на Мосбирже упал ниже ₽90, евро — ниже ₽99 Инвестиции, 09:56
Российских каноистов передумали допускать до международных турниров Спорт, 09:50
Суд отказал СК в аресте экс-директора разработчика двигателей «Ангары» Общество, 09:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Группировка «Восток» заявила об уничтожении отрядов ВСУ в Запорожье

Минобороны: российские войска уничтожили несколько отрядов ВСУ на запорожском направлении
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Группировка «Восток» уничтожила несколько отрядов ВСУ на запорожском направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

По его словам, ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. В результате ударов артиллерией и вертолетами армейской авиации украинские войска «несут потери в живой силе и технике», сообщил Чехов.

Кроме того, в районе Приютного военные при помощи беспилотника уничтожили разведгруппу ВСУ, а в районе Новодаровки мотострелковые подразделения ликвидировали группу ВСУ.

Танковый взвод «Востока» также отразил пять украинских атак и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сказал начальник пресс-центра.

7 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ВСУ резко повысили активность наступления на запорожском фронте. По его словам, украинские военные небольшими группами проводят атаку за атакой на широкой линии боевого соприкосновения (не менее 30 км). Он отметил, что российские военные начали контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области и выдавливают с северных окраин населенного пункта оставшуюся группу ВСУ, состоящую из 60–70 украинских военных.

Украинское контрнаступление продолжается с начала июня, этот факт подтверждали и в Киеве, и в Москве. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках наступления ВСУ на нескольких направлениях, указывая, что атаки были отбиты. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что оно идет «медленнее, чем планировалось».

Читайте на РБК Pro
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Вырастет ли доллар до 100 рублей
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Запорожская область Украина Минобороны ВСУ
Материалы по теме
Кириенко посетил позиции российских сил в Запорожской области
Политика
Рогов и Рогозин заявили о наступлении ВСУ в Запорожской области
Политика
Forbes сообщил о «катастрофических потерях» ВСУ в Запорожье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter