В МИД заявили о «закатанной в асфальт» автономии ЕС после саммита НАТО

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО «закатал в асфальт» надежду Евросоюза на автономию, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко в эфире «Первого канала».

«Вильнюс закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию, произошло полное подчинение военно-политической области Евросоюза задачам, которые формулируются в другой части Брюсселя, в НАТО», — сказал дипломат.

«И если вы спросите меня, каким одним словом можно охарактеризовать итоги вильнюсского саммита для Евросоюза или для европейцев — это вассализация Европы», — добавил он.

Саммит НАТО проходил 11 и 12 июля в Вильнюсе. Страны — члены альянса в совместном коммюнике от 11 июля подтвердили намерение упростить процедуру вступления Украины в НАТО: они согласились отменить первый этап процедуры и не обязывать Киев выполнять план действий по подготовке к членству. При этом блок отказался назвать конкретные сроки вступления страны в альянс, подчеркнув, что это будет возможно только по завершении конфликта.

Российский МИД раскритиковал итоги саммита, заявив, что организация окончательно вернулась к «схемам холодной войны», только теперь на основе идеологии разделения мира на «демократии и автократии». «Коллективный Запад» не готов мириться с формированием многополярного мира и намерен «отстаивать свою гегемонию всеми доступными средствами», добавили в министерстве.

Альянс последовательно «понижает порог применения силы» и «укрепляет ядерный компонент в военном планировании», считают в российском МИДе. «Как бы далеко ни простирались геополитические планы Вашингтона и Брюсселя, мир не станет «глобусом НАТО». <...> Безопасность может быть только неделимой, и ее не укрепить, игнорируя безопасность других», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

О том, что европейские власти утратили «ген независимости», ранее говорил президент России Владимир Путин. Евросоюз, по его мнению, позволил «вытирать о себя ноги» Соединенным Штатам.«У них (европейских властей. — РБК) утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», — заявлял глава государства. Среди причин такой ситуации Путин называл политическую, и экономическую, а также информационную зависимость и зависимость в промышленности. Политика Вашингтона ведет к деиндустриализации Евросоюза, однако такая ситуация — «личное дело» Европы, говорил президент России.