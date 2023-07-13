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Литва сообщила о расследовании утечки секретных данных о саммите НАТО

Спецслужбы Литвы сообщили о расследовании утечки данных о проведении саммита НАТО
Данные касаются вопросов безопасности встречи лидеров НАТО. Они уже не актуальны, поскольку утечка произошла после проведения мероприятия, заявил порталу 15min эксперт по кибербезопасности
Президент США Джо Байден в Литве во время саммита НАТО
Президент США Джо Байден в Литве во время саммита НАТО (Фото: Reuters/Yves Herman)

Литовские спецслужбы расследует утечку секретной информации, связанной с организацией саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля, передает агентство BNS.

«Ситуация известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с ответственными учреждениями», — сообщила представитель Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верницкайте.

Литовский портал 15min утверждает, что хакерская группировка From Russia with Love («Из России с любовью») получила сведения об организации безопасности саммита НАТО в Вильнюсе. В общей сложности произошла утечка 29 файлов, среди них различная информация о защите руководителей стран НАТО, слайды, презентации, протоколы, софт, фамилии военнослужащих.

Специалист по кибербезопасности Лукас Апынис сказал изданию, что эти данные в настоящий момент не актуальны, поскольку утекли уже после саммита НАТО.

Лидеры Североатлантического альянса провели саммит в Литве 11-12 июля. Кроме 31-й страны НАТО, на мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Киев, настаивающий на ускоренном принятии в военный блок, приглашения от него не получил. В то же время государства альянса договорились о дальнейшей поддержке страны и создании совета НАТО — Украина.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
саммит НАТО Литва утечка данных
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