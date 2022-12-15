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Путин заявил, что Евросоюз позволил США «вытирать о себя ноги»

Владимир Путин: Евросоюз позволил США «вытирать о себя ноги»
Даже в самом Евросоюзе признают, что политика США ведет к деиндустриализации Европы, считает президент России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин объяснил взаимоотношение США и Евросоюза, заявив Евросоюз позволил Вашингтону «вытирать о себя ноги». Это мнение он выразил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика его главного партнера Соединенных Штатов прямо ведет к деиндустриализации Европы, даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, мол, почему вы с нами так поступаете? .. А вы что хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» — возмутился Путин.

Однако он считает, что такая ситуация — «личное дело» Европы.

В то же время глава государства отметил, что несмотря на санкции, торговля с Евросоюзом продолжается, но уже с профицитом в пользу России. «За девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу — в 2,3 раза, до $138 млрд. По сути, Евросоюз продолжает потреблять наши товары и услуги, а обратные потоки сдерживает. Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно», — подчеркнул президент.

В начале декабря президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с критикой принимаемых в США антикризисных мер и дисбаланса в торговле. По словам французского лидера, между ЕС и США образовался большой разрыв ввиду того, что европейцы покупают нефть и газ у американцев, но цены для потребителей в ЕС в шесть раз выше, чем в Соединенных Штатах. Ряд мер, введенных администрацией Байдена для борьбы с кризисом, по мнению Макрона, могут привести к оттоку инвестиций из Евросоюза. Он назвал эту ситуацию «рассинхронизацией» в отношениях. «Я хочу, чтобы мы были союзниками, я хочу, чтобы мы были друзьями, я хочу, чтобы мы были партнерами. Я хочу сотрудничать с США, но я не хочу быть зависимым», — отметил Макрон.

На ПМЭФ-2022 в июне Путин заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а действия европейских политиков приведут к деградации. Проходящие в Европе выборы он сравнил с ширмой, пояснив, что в результате них во власти сменяются похожие друг на друга политические силы.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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