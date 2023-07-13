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Ливень в Новокузнецке затопил переходы и оставил часть домов без света

В Новокузнецке из-за ливня затопило переходы, сотни домов остались без света
Фото: skuznetsov_nvkz / Telegram
Фото: skuznetsov_nvkz / Telegram

Новокузнецк в Кемеровской области серьезно пострадал от грозы и града, сообщил мэр города Сергей Кузнецов в эфире передачи программы «Утро с мэром».

12 июня в Новокузнецке был ливень и град. По словам мэра, повалило деревья, в некоторых многоквартирных домах протекали крыши. В городе были подтоплены все пешеходные переходы. Повреждены автомобили, сорваны четыре светофора, произошло несколько обрывов проводов. Мэр сообщил о семи случаях, когда люди были заблокированы в лифте.

«Горэлектросеть зафиксировала 12 отключений, это 215 многоквартирных домов, 3388 объектов частного сектора, 32 объекта социальной сферы», — отметил Кузнецов.

В городе создан штаб по ликвидации последствий ливневого дождя и града. По словам мэра, похожая ситуация может повториться и 13 июля. «Сейчас приведем в степень повышенной готовности коммунальные службы, аварийные, с тем чтобы сегодня вечером, в ночь не повторилось, потому что ущерб хозяйству наносится очень серьезный. Размыты дороги», — сказал Кузнецов.

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