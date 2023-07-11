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В Краснодарском крае заметили смерч

В Туапсе в 10 км от берега заметили смерч

В Краснодарском крае заметили смерч
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В Туапсе Краснодарского края зафиксировали смерч, сообщает администрация Туапсинского района в телеграм-канале.

«11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч. Двигается он в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о продлении штормового предупреждения по 12 июля включительно. «Ожидаются ливни, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду, высока вероятность формирования смерчей», — написал он.

Бойко добавил, что все службы работают в режиме повышенной готовности. В районе организованы посты визуального наблюдения за уровнем воды в реках. Он призвал во избежание несчастных случаев оставаться дома и воздержаться от поездок.

В Краснодарском крае, в том числе в Сочи, действует штормовое предупреждение. В поселке Мирный Краснодарского края в результате сильного ливня подтопило около 150 домов и дворов. Спасатели эвакуировали жителей населенного пункта.

С субботы, 8 июля, на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей. 9 июля все городские пляжи в Сочи были закрыты из-за непогоды.

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