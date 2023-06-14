В Сочи закрыли пляжи из-за подтоплений

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:18
Путин сменил посла России в Азербайджане Политика, 12:17
В мэрии сообщили об экономическом потенциале программы реновации в СЗАО Город, 12:11
Картаполов заявил, что депутат Делимханов «жив и здоров» Политика, 12:10
Ущерб от взлома криптокошелька Atomic Wallet оценили более чем в $100 млн Крипто, 12:09
Закон на миллиарды: что даст новое регулирование табачного рынка Новая экономика, 12:06
Зурабов вышел из капитала производителя растительного масла Бизнес, 12:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Скаут клуба Овечкина заявил об испорченной репутации рекордсмена сборной Спорт, 12:03
Вы переходите в облако. Как избежать рисков Pro, 12:01
Спецпредставитель Путина назвал дроны главным страхом и надеждой человека Технологии и медиа, 11:59
Маткапитал могут разрешить тратить на реконструкцию таунхаусов Недвижимость, 11:55
Как бизнес-партнерства создают экономику доверия Тренды, 11:51
Депутат Адам Делимханов получил ранение Политика, 11:47
«Коммерсантъ» узнал о планах властей повысить прозрачность дивполитики Инвестиции, 11:47
Общество ,  
0 

В Сочи закрыли пляжи из-за подтоплений

Мэр Копайгородский: пляжи в Сочи на фоне подтоплений закрыты до улучшения погоды
Последствия сильного дождя в Сочи
Последствия сильного дождя в Сочи (Фото: Анна Едигарян / ТАСС)

Пляжи в Сочи закрыли из-за подтоплений, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

«Приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — говорится в сообщении. Мэр отметил, что власти города еще ожидают осадков. «Все наши силы и средства готовы к любому развитию событий», — сказал он.

184 человека и 42 единицы техники участвуют в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Данных о пострадавших нет, подтоплены дома на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся, добавил Копайгородский.

Утром 14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий.

В Сочи закрыли пляжи из-за подтоплений
Video

От непогоды пострадал и Отрадненский район в юго-восточной части Краснодарского края. Из берегов вышла река Кува, подтоплены дворы в хуторе Ильич и станицах Передовая и Удобная, в дома вода не заходила, передает оперштаб.

Читайте на РБК Pro
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Как закрывать массовые позиции этим летом — 5 советов
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег

В Краснодарском крае с 9 июня действует штормовое предупреждение. В некоторых районах области ввели режим ЧС.

Теги
Сочи пляжи подтопление Краснодарский край
Материалы по теме
Путин словами «фух — и противник улетел» оценил комнату для дзюдо в Сочи
Политика
Власти опровергли сообщения о беспилотнике возле аэропорта Сочи
Общество
Пассажирский самолет из Стамбула в Москву экстренно приземлился в Сочи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter