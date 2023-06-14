В Сочи закрыли пляжи из-за подтоплений

Мэр Копайгородский: пляжи в Сочи на фоне подтоплений закрыты до улучшения погоды

Последствия сильного дождя в Сочи (Фото: Анна Едигарян / ТАСС)

Пляжи в Сочи закрыли из-за подтоплений, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

«Приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — говорится в сообщении. Мэр отметил, что власти города еще ожидают осадков. «Все наши силы и средства готовы к любому развитию событий», — сказал он.

184 человека и 42 единицы техники участвуют в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Данных о пострадавших нет, подтоплены дома на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся, добавил Копайгородский.

Утром 14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий.

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От непогоды пострадал и Отрадненский район в юго-восточной части Краснодарского края. Из берегов вышла река Кува, подтоплены дворы в хуторе Ильич и станицах Передовая и Удобная, в дома вода не заходила, передает оперштаб.

В Краснодарском крае с 9 июня действует штормовое предупреждение. В некоторых районах области ввели режим ЧС.