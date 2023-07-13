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Минобороны сообщило о поражении склада ударных беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС России поразили склад ударных беспилотников ВСУ и расчет операторов

Артиллеристы группировки войск «Юг» нанесли удар по складу ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Красногоровке (ДНР) и вместе с ним уничтожили расчет операторов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа нанесли удар по складу ударных беспилотных летательных аппаратов 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Красногоровке, уничтожив вместе с ним расчет операторов комплекса БЛА», — заявил Астафьев.

Кроме того, отметил Астафьев, артиллерия группировки «Юг» уничтожила два автомобиля ВСУ, два миномета и расчет гранатомета АГС-17. Всего за прошедшие сутки группировка отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

В начале мая министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что Киев подготовил 10 тыс. операторов беспилотников в рамках правительственной программы «Армия дронов». Федоров тогда подчеркнул, что на финансирование проекта по производству и применению БПЛА удалось собрать $325 млн из разных стран мира.

Программа «Армия дронов» стартовала в июле прошлого года, ее организовали Генштаб ВСУ, Минцифры и платформа UNITED24. В Госспецсвязи поясняли, что это комплексная программа, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Российские власти неоднократно сообщали об ударах вражеских беспилотников по объектам на территории страны с начала спецоперации. Последним крупным инцидентом стала попытка двух дронов атаковать резиденцию российского президента в Кремле. Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения.

После этого в Москве и некоторых других субъектах запретили использование беспилотников. В ряде других регионов дроны запретили еще до этого, после подписания президентом указа о разных уровнях реагирования в субъектах: от базового (большинство регионов) до военного положения (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) в октябре прошлого года.

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Минобороны сообщило о поражении склада ударных беспилотников ВСУ
Минобороны сообщило о поражении склада ударных беспилотников ВСУ

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