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Еще два региона России запретили беспилотники

В Свердловской и Омской областях запретили использование беспилотников
Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press

Власти Свердловской и Омской областей ввели запрет на использование беспилотников. Об этом сообщается на сайтах правительств регионов.

Власти объяснили решение стремлением обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленности и местных жителей.

Накануне днем пресс-служба президента сообщила, что в ночь на 3 мая «киевский режим» пытался ударить двумя беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства. Дроны вывели из строя, пострадавших и разрушений нет, президент в момент атаки находился в другом месте. В Кремле рассматривают случившееся как теракт и покушение на президента и считают, что за атакой стоит Украина, цели которой «диктуются из Вашингтона». Киев причастность к атаке опроверг.

После этого в Москве и некоторых других субъектах запретили использование беспилотников. В некоторых регионах дроны запретили еще до этого, после подписания президентом указа о разных уровнях реагирования в субъектах: от базового (большинство регионов) до военного положения (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) в октябре прошлого года.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн 4 мая предложил временно запретить беспилотники. Он направил соответствующее обращение министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько.

Еще два региона России запретили беспилотники
Еще два региона России запретили беспилотники

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Теги
Свердловская область Омская область беспилотники
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