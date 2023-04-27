Путин предложил создать структуру по беспилотникам

Путин: в России могут создать параллельную Росавиации структуру для беспилотников

Минтранс должен составить предложения по подчиненности Росавиации отрасли беспилотников, либо представить идеи по созданию специального ведомства, курирующего отрасль БПЛА, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

Он заявил, что Росавиации следует активнее работать над цифровизацией воздушного движения рейсовых самолетов, но если эта деятельность продолжится в прежнем темпе, то «никакого развития беспилотной авиации у нас не будет».

«Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это. Если нет, то нам придется создать какую-то параллельную организацию, иначе ничего не получится», — указал Путин.

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