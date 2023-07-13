«Ростех» заявил об увеличении производства снарядов для РСЗО в 20 раз

«Ростех» заявил, что в 2023-м произвел в 20 раз больше снарядов для РСЗО, чем в 2022-м

Предприятия «Ростеха» с начала этого года произвели в 20 раз больше снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), чем за прошлый 2022 год, рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

«Существенно увеличен выпуск боеприпасов в калибрах 122 мм, 220 мм, 300 мм. По отдельным наименованиям боеприпасов рост производства — до 50 раз», — подчеркнул Оздоев.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что с февраля этого года предприятия госкорпорации более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции, в первую очередь боеприпасов. «Конечно, там объемы колоссальные», — говорил он, подчеркивая, что все предприятия работают «в две, а то и в три смены, без выходных».

В апреле о кратном росте выпуска высокоточных средств поражения для российских войск говорил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения боеприпасами. Он отметил, что это произошло за счет «расширения производственных мощностей и повышения производительности труда». На совещании в мае глава Минобороны заявил, что российские вооруженные силы получили достаточно боеприпасов, а оборонно-промышленный комплекс в целом покрывает потребности армии и флота.