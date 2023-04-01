Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Шойгу заявил о кратном росте выпуска боеприпасов Политика, 11:19
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 11:18
Россиянин объяснил отказ от участия в ЛГБТ-акции в НХЛ Спорт, 11:02
Трамп собрал $4 млн за пять часов после сообщений о выдвижении обвинений Политика, 10:59
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест Политика, 10:54
В Крыму назвали срок «переломного момента» в конфликте на Украине Политика, 10:44
Лондон сравнил концепцию внешней политики России с первоапрельской шуткой Политика, 10:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 10:32
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1» Спорт, 10:24
Медведев возглавит чемпионскую гонку ATP после финала «Мастерса» в Майами Спорт, 10:14
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом у Новосибирска Общество, 10:13
Суд в США предписал Маску удалить твит с «угрозами» членам профсоюза Бизнес, 10:09
Кредитная история: как ее проверить и улучшить Инвестиции, 10:00
Паприкаш, «Франсезинья» и скрэмбл с кальмаром: что заказать в ресторанах Стиль, 10:00
Политика ,  
0 

Шойгу заявил о кратном росте выпуска боеприпасов

Глава Минобороны Шойгу: предприятия кратно увеличили выпуск высокоточных боеприпасов

Предприятия оборонного комплекса кратно увеличили выпуск высокоточных средств поражения для российских войск. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединенной группировки российских войск, его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов, по словам Шойгу, уже определены, и «принимаются необходимые меры по их наращиванию».

«На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно», — сказал министр.

Шойгу уточнил, что говорит об обычных и о высокоточных типах средств поражения.

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в декабре прошлого года назвал обеспечение войск оружием, техникой, боеприпасами, и снаряжением важнейшей задачей комплекса. Выпускать такую продукцию необходимо в требуемом объеме, нужного качества и в короткие сроки, подчеркнул президент.

Месяцем ранее, в ноябре, глава государства потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее качественные характеристики. В стране необходимо наладить «хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и военной техникой, отмечал президент.

Читайте на РБК Pro
Как начать торговать на турецком маркетплейсе Trendyol
Как работать за компьютером, чтобы не болели глаза и шея
Как и почему американские чиновники вытесняют криптобиржу Binance из США
Почему за год российские компании так и не перешли на отечественное ПО

В сентябре 2022 года Путин подписал закон о введении в уголовный кодекс уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до десяти лет за нарушение условий гособоронзаказа. Периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при совершении этого преступления.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу боеприпасы рост производства высокоточное оружие

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Путин потребовал обеспечить беспилотниками все боевые подразделения
Политика
Путин потребовал увеличить производство военной техники
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter