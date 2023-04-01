Шойгу заявил о кратном росте выпуска боеприпасов
Предприятия оборонного комплекса кратно увеличили выпуск высокоточных средств поражения для российских войск. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединенной группировки российских войск, его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов, по словам Шойгу, уже определены, и «принимаются необходимые меры по их наращиванию».
«На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно», — сказал министр.
Шойгу уточнил, что говорит об обычных и о высокоточных типах средств поражения.
Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в декабре прошлого года назвал обеспечение войск оружием, техникой, боеприпасами, и снаряжением важнейшей задачей комплекса. Выпускать такую продукцию необходимо в требуемом объеме, нужного качества и в короткие сроки, подчеркнул президент.
Месяцем ранее, в ноябре, глава государства потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее качественные характеристики. В стране необходимо наладить «хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и военной техникой, отмечал президент.
В сентябре 2022 года Путин подписал закон о введении в уголовный кодекс уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до десяти лет за нарушение условий гособоронзаказа. Периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при совершении этого преступления.