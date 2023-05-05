Шойгу поручил контролировать поставки боеприпасов в зону военной операции

Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль поставки боеприпасов в зону военной операции

Сергей Шойгу (Фото: mod_russia / Telegram)

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых российским войскам в районы проведения военной операции на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Глава ведомства поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой».

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