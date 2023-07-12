Захарова сочла аресты машин у россиян в Германии произволом и русофобией

Арест автомобилей у российских граждан, которые въезжают на них на территорию Германии, является правовым произволом и не останется без должной реакции от российской стороны, следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте журнала «Международная жизнь».

«Предпринимаемые властями ФРГ шаги, выходящие даже за рамки абсолютно нелегитимных требований антироссийских санкционных «пакетов» Евросоюза, являются прямым следствием повсеместно насаждаемой есовским Брюсселем русофобии», — заявила Захарова.

По ее словам, посольство России в Берлине потребовало от германской стороны «незамедлительной отмены» этих мер, возвращения гражданам России их собственности и возмещения материального и морального ущерба.

О случаях ареста машин у граждан России в Германии стало известно в начале июля. Об одном из них рассказал РБК россиянин Иван Коваль, у которого забрали автомобиль возле дома в Гамбурге. Сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но машину все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен».

Позже nаможня Германии подтвердила РБК, что въезд на территорию страны на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенниками как основание для ареста машины. При этом эмбарго не предусматривает исключений из запрета в случае, если автомобиль приобретен для личного пользования. В российском посольстве порекомендовали воздерживаться от въезда в Германию на машинах с отечественными номерами.