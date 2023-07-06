Посольство призвало россиян не въезжать в Германию на собственных машинах

Посольство сообщило, что власти Германии не принимают аргументы, что машины ввозят люди на законных основаниях. Таможня Германии ранее сообщала РБК, что ввоз даже личных автомобилей может привести к их конфискации

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Россиянам стоит воздержаться от ввоза в Германию машин с отечественными номерами. Такую рекомендацию выпустило посольство России в этой стране в связи со случаями изъятия автомобилей.

В посольстве уточнили, что россиянам, ввезшим автотранспортные средства, «инкриминируется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года». В статье 3i регламента прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран Евросоюза товаров, включая автомобили.

«Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — сообщила дипмиссия. В связи с этим посольство рекомендовало до прояснения ситуации не ввозить в Германию машины с российскими регистрационными номерами.

Таможня Германии ранее подтвердила РБК, что въезд на территорию страны на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенниками как основание для ареста машины. При этом эмбарго не предусматривает исключений из запрета в случае, если автомобиль приобретен для личного пользования.

В статье 3i говорится, что запрещаются «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню в приложении XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России. В перечень входят не только автомобили, но и, в частности, ноутбуки, мобильные телефоны и обувь.

При этом на английском и немецком языках понятия в статье различаются: в английской версии регламента ЕС 833/2014 употребляются слова import и export, в немецком есть похожие слова (importieren, exportieren), но более официальный вариант — einführen и ausführen. Они означают не только «импорт» и «экспорт», но и «ввозить» и «вывозить».

Россиянин Иван Коваль, проживающий в Германии, рассказал РБК, что его машину забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. Он добавил, что сотрудник таможенной службы проверил его документы и не нашел в них нарушений, но автомобиль все равно арестовали, поскольку «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». Коваль уточнил, что, как ему сказали, запрет касается всех — «военных, не военных, без разницы».