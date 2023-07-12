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Власти Анапы ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Мэрия: в Анапе введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Власти Анапы ввели режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Все коммунальные и экстренные службы были переведены в усиленный режим работы. Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер указали на необходимость «провести превентивные мероприятия, предупреждающие чрезвычайные ситуации, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий».

Режим повышенной готовности вводят при угрозе чрезвычайной ситуации, чтобы своевременно отреагировать на нее. Режим предусматривает ряд мер, призванных усилить безопасность, в частности, усиление контроля за обстановкой, информирование населения о плохой погоде.

По данным Росгидрометцентра, в ночь с 12 на 13 июля в городе ожидается 21 градус тепла и 73% вероятности осадков, скорость ветра — 1 м/с.

9 июля в разных районах Краснодарского края выпало до 50 мм за час. В частности, сильные ливни обрушились на побережье Черного моря: в Сочи из-за дождей, града и смерчей закрыли все пляжи до 11 июля, потоки воды снесли больше десятка автомобилей и затопили несколько жилых домов. Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района из-за ливня затопило дома. 

9 июля на анапском пляже погиб чиновник из Волгоградской области Михаил Ткачев, он пытался спасти девушку, купавшуюся во время ливня и шторма. В этот день было запрещено купаться. Ткачев сумел вытащить женщину из воды, но сам не справился с волнами.

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12 июля, по данным телеграм-канала SHOT, в Анапе еще два человека утонули при купании во время шторма в районе пансионата «Аквамарин».

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, разбалансировка погодных событий, в том числе и интенсивных ливней, происходит на фоне глобального потепления. «Облака растут очень высоко — до 12–14 км. Это является главным условием формирования интенсивнейших осадков. Они выпадают в виде ливней», — объяснил он.

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