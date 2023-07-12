Общество ,
0
Затопленные ливнем дороги и улицы в Туапсе. Видео
Появилось видео затопленных ливнем дорог в Туапсинском районе
В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях в Туапсинском районе из-за ливня затопило дома. Эвакуированы люди, в том числе группа туристов.
В этих населенных пунктах ввели режим ЧС. В нескольких местах перекрыта трасса А-147 Джубга — Сочи, там также сошел сель. В Туапсинском районе развернут оперативный штаб. Непогода пришла туда вслед за Сочи, где в начале недели также затопило придомовые территории.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир