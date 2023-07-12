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Затопленные ливнем дороги и улицы в Туапсе. Видео

Появилось видео затопленных ливнем дорог в Туапсинском районе

Затопленные ливнем дороги и улицы в Туапсе. Видео
Video

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях в Туапсинском районе из-за ливня затопило дома. Эвакуированы люди, в том числе группа туристов.

В этих населенных пунктах ввели режим ЧС. В нескольких местах перекрыта трасса А-147 Джубга — Сочи, там также сошел сель. В Туапсинском районе развернут оперативный штаб. Непогода пришла туда вслед за Сочи, где в начале недели также затопило придомовые территории.

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Теги
Туапсе Джубга Краснодарский край черноморские курорты ливень
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