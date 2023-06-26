Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в ближайшие дни в ряде регионов

В Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях ожидаются сильные дожди 26-27 июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область. В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник тоже прогнозируется сильный дождь с грозой», — рассказал синоптик.

При этом в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской, Архангельской, Вологодской, Костромской областях и Коми ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, отметил Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил о похолодании в регионах Поволжья, на Урале и в Сибири. Так, в ближайшие дни в Чувашии, Удмуртии и Кировской области ночью похолодает до плюс 6-11 градусов. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях до середины недели температура будет около плюс 13-18 градусов днем и плюс 5-10 градусов ночью. В Алтайском крае и Омской области похолодает до плюс 6-11 градусов, в Томской области, Хакасии, Туве — до плюс 4-9 градусов, уточнил Вильфанд.