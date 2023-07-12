Эксперты оценили риски деформации рельсов из-за жары

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Стандарты для рельсов включают в себя экстремально возможные температуры в климатических нормах, и если рельсы деформируются, то это может быть усталость металла или изначальный дефект. Об этом РБК заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков.

10 июля МЧС России сообщило, что аномальная жара может стать причиной деформации рельсов на железнодорожных путях в четырех федеральных округах. Речь, в частности, идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской и Астраханской областях. Аномальную жару на Урале зафиксировали 11 июля. Так, в Екатеринбурге столбики термометров впервые за 190 лет наблюдений показали 40 градусов. Аномальная жара пришла и в Омскую область: максимальная температура воздуха составила 35 градусов, власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Если была бы температура на 10 градусов выше рекордной по этой местности, можно было бы сказать, что да, рельсы на это не рассчитаны, а таких превышений нет. Поэтому когда все нормально, деформации происходить не должно», — сказал Янков.

По его словам, деформация рельсов в принципе происходит редко. «Скажу, что я не помню таких аварий серьезных, которые были бы по причине такой погоды, и рельсы бы деформировались. По причине, что там монтеры пути что-то сделали не по регламенту, — по таким причинам аварии бывают. А вот чтобы именно все было сделано в точности по регламенту, как положено, а причина была только в каких-то высоких температурах, я не помню ни одной такой аварии за много лет», — рассказал заведующий лабораторией ИНП РАН.

С Янковым согласился доцент университета МАДИ Андрей Голубчик. Он сказал РБК, что деформация рельсов происходит достаточно редко, потому что в тех регионах, где может быть высокая температура, соблюдается определенная технология укладки: там оставляют температурные зазоры, которые называются стыками.

«Когда рельс расширяется, этот зазор выбывает, и трагедии никакой не происходит. А если произойдет выброс рельса, то есть искривление пути, то это будет несколько часов работы», — объяснил Голубчик. По его словам, в таком случае остановка движения составит всего несколько часов.

«На самом деле то, что МЧС об этом предупредило, — это, конечно, хорошо, но если этот выброс произойдет от температурного напряжения, то никто с ним справиться уже не сможет, предотвратить его, потому что реально никто не будет поливать пути водой, чтобы их остужать. Это нереально», — отметил Голубчик.

По словам эксперта, в последнее время рельсы деформируются все реже.