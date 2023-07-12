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В МЧС предупредили о плавлении рельсов из-за аномальной жары

МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы

Аномальная жара может стать причиной плавления рельсов на железнодорожных путях в четырех федеральных округах. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

В институте полагают, что в указанных регионах «существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна».

На сегодняшний день аномальную жару зафиксировали на Урале. 11 июля в Екатеринбурге впервые зафиксировали 40 градусов жары — рекордны показатель за 190 лет наблюдений. Днем ранее воздух в городе нагрелся до 38,3 градусов.

Аномальную жару также зафиксировали в Омской области. Максимальная температура воздуха составила +35 градусов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Теги
МЧС аномальная жара рельсы
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