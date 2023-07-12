РЖД ответили на сообщения о риске, что рельсы могут погнуться из-за жары

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РЖД следят за состоянием железнодорожного полотна, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании. В МЧС предупредили о том, что в нескольких регионах России могут согнуться рельсы из-за аномальной жары

«В течение года температура рельсов может колебаться более чем на 100 градусов. Это приводит к изменению их длины. Чтобы не допустить деформации железнодорожного полотна, проводится постоянная регулировка стыков и длины самих рельсов», — говорится в сообщении. В РЖД добавили, что «в период экстремальных температур частота осмотров инфраструктуры увеличивается». При необходимости вводятся ограничения скорости движения поездов для обеспечения безопасности.

12 июля МЧС предупредило, что аномальная жара может стать причиной деформации рельсов на железнодорожных путях в четырех федеральных округах. Температура в некоторых регионах Уральского, Приволжского, Сибирского и Южного федеральных округов будет выше средних климатических значений.

Накануне на Урале зафиксировали аномальную жару. 11 июля в Екатеринбурге было зафиксировано 40 градусов — это рекорд за 190 лет наблюдений. Днем ранее воздух в городе нагрелся до 38,3 градуса. 12 июля жаркая погода ожидается и в Челябинской области. По данным Гидрометцентра, днем воздух может прогреться до 36–40 градусов.