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«Ъ» узнал о планах перености производство ликеров Fruko Schulz в Россию

«Коммерсантъ» узнал о планах Ladoga локализовать производство ликеров Fruko Schulz
Ladoga может начать выпускать ликеры Fruko Schulz в Петербурге; сейчас их выпускают на заводе в Чехии. Прошлой осенью компания Рустама Тарико решила перенести розлив виски Darrow из Шотландии в Подмосковье

ООО «Группа «Ладога» может начать выпускать в России ликеры Fruko Schulz, которые сейчас производятся на заводе в Чехии, подконтрольном владельцам компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков алкоголя.

Согласно реестру Росаккредитации, в марте Ladoga получила декларацию о соответствии для выпуска в Петербурге ликеров «Фруко Шульц Трипл Сек» и «Фруко Шульц Кофейный» крепостью 40 и 20% соответственно. В Ladoga сообщили газете, что получили ее «в рамках подготовки потенциальной базы для партнерства компаний», чтобы снизить возможные риски санкций. В компании отметили, что регистрация деклараций позволит оперативно вывести продукцию на рынок в случае необходимости.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, с учетом девальвации рубля локализация производства Fruko Schulz позволит компании сохранить для потребителей стоимость ликера и нарастить производство. Однако, отметили опрошенные газетой эксперты, перенос на другую площадку потребует времени и дополнительной отладки оборудования. Кроме того, потребители будут иначе воспринимать выпущенный в России напиток, чем тот, что произвели за границей.

Фабрика Fruko Schulz была основана в Чехии в 1898 году, предприятие называет себя одним из ведущих чешских производителей алкогольных напитков. Мощность завода — 1,5 млн дал в год. В 2010 году он вошел в состав группы компаний Ladoga, одного из крупнейших в России операторов алкогольного рынка. Ключевые бренды Ladoga, помимо Fruko Schulz, — водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s, Black Beast, Carrygreen, коньяк Roullet и другие. По итогам 2022 года выручка компании составила 20,08 млрд руб. (+ 46,4%), чистая прибыль — 1,03 млрд руб.

Из-за торговых ограничений после введения санкций группа компаний «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и другие) Рустама Тарико, производитель шотландского виски Darrow, перенесла розлив из Шотландии в Подмосковье, писал «Коммерсантъ» в ноябре.

Осенью 2022 года Минпромторг включил в список товаров для параллельного импорта около 40 марок алкоголя, в том числе американский виски Jack Daniels, немецкий ликер Jägermeister, американский бурбон Jim Beam и другие. Против этого выступали некоторые российские бизнесмены, в частности, ассоциация «Деловая Россия», в которую входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо» и другие. Они посчитали, что решение позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, нанесет ущерб добросовестным дистрибьюторам и обесценит инвестиции компаний, которые уже вложились в замещение ушедших из России алкогольных брендов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ликер алкогольный напиток "Группа "Ладога"
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