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Jägermeister приостановил поставки в Россию

Вице-президент Федерации рестораторов: Jägermeister приостановил поставки в Россию
Фото: Christophe Gateau / DPA / ТАСС
Фото: Christophe Gateau / DPA / ТАСС

Производитель алкоголя Jägermeister приостановил поставки в Россию, сообщил РБК омбудсмен ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

По его мнению, это временная ситуация. «По сути, на все ушедшие бренды, поставки появляются новые поставщики, которые возвращают обратно алкогольные бренды. Думаю, те же самые поставщики, которые были и останутся, просто они не будут официальными дистрибуторами», — считает Миронов.

Поставщики уведомили рестораны о повышении цен на ликер, который остался в наличии, сказал он «РИА Новости».

Поставками продукции Jägermeister в Россию занимается ГК «Руст».

Материал дополняется.

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ликер алкоголь Германия
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