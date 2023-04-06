ФАС выдала Jägermeister предупреждение из-за калужских ликеров

Фото: Robin Marchant / Getty Images

Федеральная антимонопольная служба России выдала немецкой компании Jägermeister предупреждение из-за требований к ликеро-водочному заводу «Кристалл» в Калужской области прекратить продажу горьких ликеров под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Кристалла».

В претензии ФАС говорится, что действия Jägermeister в отношении ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) нарушают антимонопольный закон «О защите конкуренции».

Служба потребовала устранить нарушения, пояснив, что сама немецкая компания не считается нарушителем закона о защите конкуренции — ей лишь выдали предупреждение, «которое она исполнила». В связи с этим, пояснили в ФАС, дело не стали возбуждать.

13 декабря КЛВЗ «Кристалл» подал в ФАС заявление о нарушении антимонопольного законодательства против немецкого производителя алкоголя из-за давления на производителя и ретейлеров в связи с попыткой запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, которые должны заменить основной выпускаемый Jägermeister напиток — горький травяной ликер.

Jägermeister приостановил поставки в Россию, сообщил РБК в ноябре 2022 года вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.