Число пропавших в Туапсе после подтопления выросло до четырех

Число пропавших из-за подтопления в Туапсе выросло до четырех

В Туапсе число пропавших в результате подтопления выросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее региональный оперштаб говорил о трех пропавших. О четвертом пропавшем писал телеграм-канал Shot. По его информации, мужчину, который сидел в машине, снесло потоком воды.

12 июля в Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель. В четырех поселениях района ввели режим ЧС.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. При этом, по информации Гидрометцентра , месячная норма осадков в июле для Туапсе — 96 мм.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Вечером 8 июля ливни обрушились на Сочи. В некоторых районах подтопило жилые дома, потоки воды сносили автомобили. В поселке Мирный вблизи Олимпийского парка следующей ночью было подтоплено около 150 домов, жителей эвакуировали.