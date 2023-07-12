Число пропавших из-за подтопления в Туапсе выросло до четырех
В Туапсе число пропавших в результате подтопления выросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее региональный оперштаб говорил о трех пропавших. О четвертом пропавшем писал телеграм-канал Shot. По его информации, мужчину, который сидел в машине, снесло потоком воды.
12 июля в Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель. В четырех поселениях района ввели режим ЧС.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. При этом, по информации Гидрометцентра, месячная норма осадков в июле для Туапсе — 96 мм.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Вечером 8 июля ливни обрушились на Сочи. В некоторых районах подтопило жилые дома, потоки воды сносили автомобили. В поселке Мирный вблизи Олимпийского парка следующей ночью было подтоплено около 150 домов, жителей эвакуировали.
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