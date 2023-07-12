В оперштабе рассказали о трех пропавших после подтоплений в Туапсе
Три человека числятся пропавшими после подтоплений в Туапсе, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В Туапсинском районе «в усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб», говорится в сообщении. Привлечено порядка 300 человек, более 50 единиц техники.
«По информации краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в оперштабе.
12 июля в Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель. В четырех поселениях района введен режим ЧС.
«Погода продолжает проверять на прочность наши курорты. Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди: за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков», — сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом, по информации Гидрометцентра, месячная норма осадков в июле для самого Туапсе — 96 мм.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ливни идут на черноморском побережье уже несколько дней. Вечером 8 июля они обрушились на Сочи: в некоторых районах подтопило жилые дома, потоки воды сносили автомобили. В городе закрыли пляжи. В поселке Мирный вблизи Олимпийского парка следующей ночью было подтоплено около 150 домов, жителей эвакуировали.
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