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В оперштабе рассказали о трех пропавших после подтоплений в Туапсе

Оперштаб: три человека пропали без вести после подтоплений в Туапсе

Фото:ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС Фото:ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС Фото:ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС Фото:ФКУ Упрдор «Черноморье» / ТАСС

Три человека числятся пропавшими после подтоплений в Туапсе, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Туапсинском районе «в усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб», говорится в сообщении. Привлечено порядка 300 человек, более 50 единиц техники.

«По информации краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в оперштабе.

12 июля в Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель. В четырех поселениях района введен режим ЧС.

«Погода продолжает проверять на прочность наши курорты. Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди: за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков», — сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом, по информации Гидрометцентра, месячная норма осадков в июле для самого Туапсе — 96 мм.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ливни идут на черноморском побережье уже несколько дней. Вечером 8 июля они обрушились на Сочи: в некоторых районах подтопило жилые дома, потоки воды сносили автомобили. В городе закрыли пляжи. В поселке Мирный вблизи Олимпийского парка следующей ночью было подтоплено около 150 домов, жителей эвакуировали.

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