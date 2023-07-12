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Милашину выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину выписали из больницы
Елена Милашина
Елена Милашина (Фото: no_torture / Telegram)

Избитую в Чечне журналистку Елену Милашину выписали из больницы после избиения в Чечне, сообщил РБК главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Она должна постоянно наблюдаться у врачей. Где проходило интенсивное лечение, она и [адвокат Александр] Немов выписаны», — сказал он.

Утром 12 июля экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом) также сообщил, что Милашину выписали.

Нападение на Милашину и Немова произошло рано утром 4 июля, когда они приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Впоследствии она получила пять с половиной лет колонии по обвинению в насилии над силовиком. Родственники Мусаевой связывают уголовное дело с правозащитной деятельностью ее сыновей.

По дороге из аэропорта вооруженные люди заблокировали такси, в котором ехали Милашина и Немов, вытащили их из машины, отобрали технику и жестоко избили. Журналистке обрили голову и облили зеленкой, а адвоката ранили ножом в ногу.

После нападения пострадавших доставили в медцентр в Беслане, а затем в Москву. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. У Немова помимо ножевого ранения многочисленные переломы, рассказывал омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цогоев.

В Кремле назвали нападение серьезным происшествием, «которое требует достаточно энергичных мер». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о нападении. С ситуацией также пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Елена Милашина

журналист

28 октября 1977 года
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