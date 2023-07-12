МЧС: в Татарстане из реки достали автомобиль, погибли мужчина и женщина

В Татарстане из реки достали автомобиль с двумя погибшими

Фото: МЧС России

В Татарстане из реки Меша достали автомобиль с погибшими мужчиной и женщиной, сообщает МЧС по республике.

Накануне на берегу реки обнаружили пустые палатки и высохшую еду. На месте также заметили оторванный задний бампер с номером от автомобиля.

После этого на место выехали экстренные службы. В ночь с 11 на 12 июля «легковой автомобиль марки Citroen извлекли на берег, внутри обнаружили тела двух погибших — мужчины 1989 г.р. и женщины 1986 г.р.», — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Citroen C4, не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ночью 9 июля на Камчатке автомобиль с тремя местными жителями съехал в реку Сокол с пирса в селе Тымлат. Один мужчина погиб, еще один пропал, одному удалось спастись.