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В Подмосковье автомобиль въехал в пункт выдачи Wildberries

В Подмосковье автомобиль врезался в пункт выдачи Wildberries и сбил мужчину с коляской

В Подмосковье автомобиль въехал в пункт выдачи Wildberries
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В деревне Ивановка Московской области легковой автомобиль въехал в пункт выдачи Wildberries и сбил мужчину с коляской. Об этом сообщила прокуратура городского округа Воскресенск.

Водитель не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар. Мужчина с коляской, который оказался на пути у автомобиля, получил закрытый перелом ноги и был госпитализирован. Находившийся в коляске ребенок не пострадал.

РБК направил запрос в пресс-службу Wildberries.

22 июня в Воскресенске водитель автомобиля ударил перочинным ножом в живот велосипедиста после того, как их транспортные средства столкнулись по пути в село Косяково. Пострадавший убежал с места происшествия и обратился за помощью в больницу. Водителя задержали и арестовали до 17 августа.

Теги
Wildberries Московская область Воскресенск ДТП
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