Автомобиль упал с третьего этажа парковки на севере Москвы

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В Москве возле жилого комплекса «Савеловский Сити» на улице Новодмитровской автомобиль Mercedes-Benz ML 350 с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки, сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал Mash.

В машине находился один человек — водитель, он серьезно не пострадал, от медицинской помощи отказался.

Как позже рассказал телеграм-каналу Shot водитель, у его машины отказали тормоза, когда он съезжал с четвертого этажа парковки. Автомобиль начал ускоряться, пробил ограждение третьего уровня и выпал вместе с водителем на землю, приземлившись на крышу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что такая информация пока не поступала. РБК обратился за комментарием в департамент транспорта.

31 мая в Москве полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар. ДТП произошло возле дома № 35/17, стр. 1 по улице Покровка. На кадрах с места аварии было видно, что патрульный автомобиль Росгвардии стоял вплотную к зданию, у него была разбита передняя часть. Кроме того, ударом снесло знак пешеходного перехода. Mash, Baza и SHOT утверждали, что пострадал один человек, ему оказали помощь на месте.