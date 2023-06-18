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На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями

Дептранс: на 32-м км МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями

На внутренней стороне 32 км МКАД (Юг) автомобиль столкнулся с тремя лосями. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

«На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех особей животных (лоси)», — говорится в сообщении.

В настоящий момент оперативные службы уточняют обстоятельства происшествия и информацию о пострадавших.

В начале июня на северной части МКАД (85 км МКАД) перевернулся грузовик. Инцидент произошел на внешней стороне на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в ограждение, которое отделяло полосу, где велись строительные работы.

Теги
Москва МКАД ДТП лось Дептранс
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