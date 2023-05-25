В ворота резиденции премьера Великобритании врезался автомобиль

Автомобиль врезался в ворота резиденции британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне

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Автомобиль врезался в ворота резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне, сообщил телеканал Sky News.

Премьер Риши Сунак в момент ДТП находился в резиденции, после аварии он покинул здание. Улицу Уайтхолл, пересекающую Даунинг-стрит, перекрыли. Водителя задержали на месте, его машину осмотрели. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Нидерландах 1 мая задержали водителя с поддельным украинским водительским удостоверением на имя бывшего британского премьера Бориса Джонсона. Полиция остановила мужчину для проверки, он был пьян. Поддельный документ конфисковали, а водителя оштрафовали.