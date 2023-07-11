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Штормовое предупреждение в Сочи продлили до конца среды

Мэрия Сочи: штормовое предупреждение в городе продлено до конца 12 июля

Штормовое предупреждение в Сочи продлили до конца среды
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Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до конца 12 июля. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

«Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца суток 12 июля. Люди и техника в потенциально проблемных точках каждого района в полной готовности», — говорится в сообщении.

В первой половине июля в Сочи, как и в других регионах север-восточного побережья Черного моря, выпало аномальное количество ливней. В центре «Фобос» отмечали, что сильные осадки в июле являются обычным явлением для этого региона. Нормой является 100 мм в месяц. Однако в этот раз за ночь местами выпало до 70 мм.

Ожидается, что тучи рассеются к 13 июля, интенсивность осадков будет ослабевать, и во второй половине недели будет сухо, заключила ведущий специалист «Фобоса» Алина Котелевская.

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В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрывали все пляжи до 11 июля, потоки воды снесли больше десятка автомобилей и затопили несколько жилых домов. Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты. Пляжи останутся закрыты до конца следующего дня. Аэропорт возобновил работу 11 июля.

От непогоды также пострадала Абхазия: в Гагре и Пицунде затопило улицы и жилые дома, магазины и кафе. Министр туризма республики Теймураз Хишба также порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи.

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