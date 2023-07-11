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В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки

СК: задержан подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки в Краснодаре
Подозреваемым в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» оказался мужчина 1959 года рождения. При себе у него нашли пистолет с глушителем
Станислав&nbsp;Ржицкий
Станислав Ржицкий (Фото: krd.ru)

Силовики задержали мужчину 1959 года рождения, подозреваемого в убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе, экс-командира подводной лодки «Краснодар» и капитана второго ранга Станислава Ржицкого, сообщили в СК.

«В качестве подозреваемого в убийстве <...> задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — сказано в сообщении.

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки
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Ржицкого застрелили 10 июля. По данным телеграм-канала «112», его убили рядом со спортивным комплексом «Олимп» во время утренней пробежки. Убийца несколько раз выстрелил в него и скрылся. Baza и Mash сообщали, что Ржицкого убили четырьмя выстрелами в спину, в его теле нашли две пули калибра 9 мм, еще две прошли навылет. Рядом с телом нашли смарт-часы и наушники, убийца их не забрал.

Baza писала, что готовивший убийство Ржицкого давно следил за ним и знал маршруты его перемещений. Маршрут, по которому бегал погибший, по данным канала, могли отследить в соцсетях: Ржицкий выкладывал там скриншоты из фитнес-трекера Strava. О том, что капитана могли выследить через данные из приложения для бега, сообщал и источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). Телеграм-канал SHOT писал, что в Краснодаре объявили план «Перехват».

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Ржицкий окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт и Высшие специальные офицерские классы ВМФ. После этого служил на подлодке «Алроса» Черноморского флота, начал командиром минно-торпедной боевой части, а в августе 2013 года возглавил экипаж. В 2016 году стал командиром подлодки «Краснодар».

В 2017 году подлодка под командованием Ржицкого из Средиземного моря наносила удары крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в Сирии. В августе того года она прибыла в Севастополь, тогда командиром подводного судна также был Ржицкий.

Когда именно Ржицкий перешел на работу в мобилизационный отдел Краснодара, не сообщалось, однако, как свидетельствует сохранившаяся в кэше копия сайта администрации города, по состоянию на январь 2022 года его имя в структуре отдела не упоминалось.

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» утром 11 июля утверждал, что ответственность за убийство капитана-подводника взяла на себя Главное управление разведки Украины (ГУР). Так, в телеграм-канале ведомства был опубликован пост об «уничтожении» Ржицкого. В нем говорится, что тот был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова. Позже глава ГУР Кирилл Буданов данные о причастности Киева к убийству опроверг.

Ржицкий был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», пост о нем датирован июлем 2022 года. Украинские СМИ тогда опубликовали данные командиров российских подлодок, которые могут нести управляемые ракеты «Калибр», это произошло после удара по Виннице в июле 2022 года. Минобороны России тогда сообщило, что удар был нанесен по зданию Дома офицеров в этом городе, где шло совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений. Все они были уничтожены, утверждали в военном ведомстве. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Краснодарский край СКР Станислав Ржицкий офицер убийство подозреваемый
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